Rijksmuseum aast op Rembrandts Vaandeldrager, maar er zijn kapers op de kust

Directeur Taco Dibbits van het Rijksmuseum wil "alles op alles zetten" om het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt te kopen als dat binnenkort op de markt komt. "Het is van essentieel belang voor ons land", zegt Dibbits tegen persbureau ANP.

De Vaandeldrager is volgens Dibbits het belangrijkste werk van Rembrandt dat nog in particulier bezit is en daarmee is het de laatste kans om het schilderij te kunnen verwerven. "Het is een uniek werk dat behoort tot de top tien van zijn oeuvre. Het zelfportret is feitelijk zijn artistieke doorbraak in aanloop naar De Nachtwacht. Het is diepgeworteld in de Nederlandse cultuur en geschiedenis en symboliseert de rebelsheid van de schilder en zijn land", aldus Dibbits.

Marten en Oopjen

Het uit 1636 stammende werk is nu nog in handen van de Franse bankiersfamilie Rothschild die in 2015 Rembrandts fameuze dubbelportret van Marten en Oopjen aan de Nederlandse én de Franse staat verkocht.

Even dreigden Marten en Oopjen van elkaar gescheiden te worden, toen Frankrijk zich manifesteerde als koper van een van de twee doeken. Er kwam uiteindelijk een oplossing. Nederland en Frankrijk kochten allebei een doek. De portretten zijn altijd samen te zien in afwisselend het Rijksmuseum en het Louvre in Parijs.

Kapers op de kust

Toen in 2019 bekend werd dat Nederland ook belangstelling had voor De Vaandeldrager, besloot de Franse staat daar een stokje voor te steken. In een poging het schilderij voor Frankrijk te behouden werd besloten tot januari 2022 geen exportlicentie voor het schilderij af te geven. Daarmee verwierven Franse musea het recht op eerste koop.

Maar zonder hulp van de staat lukt het Franse musea niet om genoeg geld bij elkaar te krijgen. Vandaag werd bekend dat de Franse regering afziet van de aankoop. Daardoor komt het werk binnenkort mogelijk op de internationale markt.

In 2019 werd de waarde van De Vaandeldrager, die toen tijdelijk in het Rijksmuseum hing op de expositie Rembrandt-Velázquez, geschat op 165 miljoen euro. Ook het Rijksmuseum heeft zoveel geld niet in kas en daarom vraagt Dibbits de overheid en de kunstwereld om de koppen bij elkaar te steken en een plan te bedenken.

Dibbits denkt dat het niet makkelijk gaat worden om het werk te kopen. Hij verwacht dat er zeker tien serieuze kapers op de kust zullen zijn die het werk ook graag willen kopen.