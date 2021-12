Werkzaam of niet, basisscholen Staphorst zijn blij met luchtfilters tegen corona

Niet alleen in Staphorst, maar ook in andere gemeenten zijn volgens cijfers van het RIVM kinderen oververtegenwoordigd in de coronacijfers. Vorige week kwam ruim 20 procent van alle coronameldingen uit de groep van kinderen tussen de 5 en 14 jaar.

"Sinds het installeren van de luchtfilters hebben wij op alle scholen slechtst één besmetting gehad", zegt Kuijers. "Uit eerdere ervaring weten we dat het zich na een besmetting verspreidt naar een aantal andere kinderen in zo'n klas. Maar nu is het bij dit ene geval gebleven. Dan ga je daar voorzichtig de conclusie aan verbinden dat het apparaat zijn werk gedaan heeft."

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bestrijdt deze conclusie van Kuijers. "Het is natuurlijk goed nieuws dat op verschillende scholen in Staphorst minder of geen coronabesmettingen meer zijn", meldt een woordvoerder. "De GGD gaat ervan uit dat dit komt doordat veel inwoners inmiddels immuun zijn en zich aan de coronamaatregelen houden. Het is onwaarschijnlijk dat een luchtreinigingsysteem dit veroorzaakt." De TU Eindhoven doet op dit moment onderzoek naar het gebruik van de luchtfilters in het onderwijs en komt in februari met conclusies.

Eén besmetting

De PO-raad kan niet specifiek reageren op deze luchtfilters, maar is in het algemeen gereserveerd over het gebruik van dit soort filters, laat een woordvoerder weten. Volgens haar filteren veel van dit soort luchtfilters wel, maar ventileren ze niet. "Ook is de effectiviteit op gezondheid en de verspreiding van het coronavirus niet duidelijk, dat zou eerst onafhankelijk onderzocht moeten worden." Onderwijsbond AOb stelt daarnaast graag van de regering een lijst te ontvangen van scholen in Nederland waar de ventilatie niet op orde is.