RIVM: coronacijfers iets gedaald, maar nog altijd op hoog niveau

Minder ziekenhuisopnames

Voor het eerst in geruime tijd daalde ook het aantal mensen dat werd opgenomen in het ziekenhuis. Ten opzichte van vorige week zijn er 7 procent minder ziekenhuisopnames en 15 procent minder IC-opnames, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Een week geleden nam het aantal opnames nog toe.

Doordat mensen langere tijd in het ziekenhuis liggen, duurt het nog even voordat de bezetting in de ziekenhuizen ook daadwerkelijk lager wordt. Er liggen nu 2841 mensen in het ziekenhuis (vorige week 2853), waarvan 639 op de IC (vorige week 603). Van hen liggen vijftien mensen in Duitsland op de intensive care.