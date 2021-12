Moordverdachte hield Peter R. de Vries vaker in de gaten, zegt justitie

Een van de verdachten van de moord op Peter R. de Vries zou de misdaadjournalist langer in de gaten hebben gehouden dan gedacht. Het Openbaar Ministerie zegt meer beelden te hebben gevonden van Kamil E., die een voorverkenning deed in de buurt van de studio van RTL Boulevard in Amsterdam.

Vandaag was bij de rechtbank in Amsterdam een tweede zitting in de zaak over de moord op De Vries. Verdachte Delano G. was niet aanwezig. Hij zou de schutter zijn geweest. De vermoedelijke chauffeur en verkenner Kamil E. volgde de zitting via een videoverbinding.

Het OM had al beelden waarop te zien zou zijn hoe E. in de week voor de moord toekeek hoe de misdaadverslaggever van de studio naar zijn auto liep. Dat was niet voor het eerst, meldde het OM vandaag. Zijn telefoon blijkt vaker in Amsterdam te zijn geweest op momenten dat De Vries te gast was bij RTL Boulevard.

Inmiddels heeft de politie ook beelden gevonden van twee weken voor de moord, waaruit zou blijken dat Kamil E. in de buurt was toen De Vries naar de studio liep. Zijn advocaten vragen zich af of het wel E. is op de beelden, maar volgens het OM droeg hij dezelfde trui als op de dag van de moord en is hij te herkennen aan zijn opvallende tatoeages. Zelf zei de verdachte vandaag dat hij die dag wel in Amsterdam was, maar niet vanwege Peter R. de Vries.

Onderzoek klaar

Het onderzoek naar de moord is afgerond, zei het OM vandaag. Beide verdachten zijn afgelopen maand opnieuw verhoord door de recherche, maar beriepen zich op hun zwijgrecht. Tot nu toe is het nog niet gelukt de zeven telefoons te ontsleutelen die de politie bij de verdachten heeft gevonden.

Hoewel het onderzoek klaar is, zal het nog zeker een half jaar duren voor de zaak inhoudelijk behandeld kan worden. De advocaten van de twee verdachten hebben meer tijd nodig om te bepalen wat zij nog uitgezocht willen hebben, zeiden ze vandaag.

De advocaten van Kamil E. willen in ieder geval een informant van de politie horen. Die zou niet alleen een opdrachtgever voor de moord hebben genoemd, maar ook hebben getipt dat E. niet wist dat er iemand geliquideerd zou worden. Dat laatste zei de Poolse verdachte zelf ook, tijdens de eerste zitting in oktober. Maar het OM denkt dat Delano G. en Kamil E. precies wisten waar ze mee bezig waren.