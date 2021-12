Cryptomijnen moeten sluiten in China, 'niet verwacht dat het zo snel zou gaan'

Op Chinese sociale media is te zien hoe mijnen halsoverkop worden stilgelegd. Apparatuur, zoals mijncomputers en ventilatoren, wordt veiliggesteld. De meeste uitbaters van cryptomijnen in China kiezen eieren voor hun geld: "Alles staat in het teken van de verhuizing naar het buitenland", vertelt Deng van Bitmall, zoals zijn bedrijf heet, in een hotelkamer in provinciehoofdstad Chengdu.

Mijnen bezoeken ligt gevoelig deze dagen, de meeste mijnboeren hebben er geen behoefte aan om met de media te spreken. Deng vindt dat niet zo'n probleem, maar ook hij spreekt liever af in de stad. "In een aantal jaar zijn we gegroeid tot acht bitcoinfarms", zoals de mijnen in het Engels worden genoemd. "Sommige mensen gaan stiekem nog door met het mijnen, wij vinden dat riskant en zijn er hier dus volledig mee gestopt."

Hij heeft zijn koffers gepakt voor een enkeltje Rusland. Zijn mijncomputers hoopt hij binnenkort op de trein te zetten naar de Siberische stad Irkoetsk. "Dicht bij China, dat is prettig", legt Deng uit. "Daarnaast geeft de lokale overheid in Rusland onze industrie de ruimte. Er ligt veel groeipotentie", denkt hij.

Begin dit jaar waren de Chinese miners nog verantwoordelijk voor bijna 80 procent van de totale hashrate, de totale rekenkracht in het bitcoinnetwerk. Sinds afgelopen zomer staat dat cijfer volgens de Universiteit van Cambridge, dat de hashrate maandelijks in kaart brengt, op nul. Volgens partijtabloid de Global Times is zo'n 80 tot 90 procent van de mijnen inmiddels gesloten. Amerika heeft de positie van China overgenomen, gevolgd door Kazachstan en Rusland, stuk voor stuk plekken waar veel van de grote mijnbedrijven naartoe zijn getrokken.

'Uitdagende tijden'

Naast de mijnen sluiten ook cryptoplatforms waar Chinezen hun bitcoins en andere virtuele valuta tot voor kort nog konden verhandelen hun deuren in China. Achterdeurtjes die eerder nog toegankelijk waren worden gesloten. Datzelfde geldt voor nieuwsplatforms die berichten over ontwikkelingen in cryptoland.

"Het zijn uitdagende tijden", zegt ook 'Crypto Lucy', zoals ze zichzelf noemt. De jonge ondernemer linkt mijnbedrijven uit binnen- en buitenland aan elkaar. Ook vlogt ze over onderwerpen als crypto- en blockchaintechnologie en organiseert ze bijeenkomsten in Chengdu. "De overheid heeft vrijwel alles wat gerelateerd is aan crypto in de ban gedaan", concludeert ze, "maar mensen blijven nieuwsgierig. Er is nog steeds een markt voor."

China de rug toekeren

Zelf zegt ze zich nu vooral te focussen op de internationale markt. "Je kunt zaken wel stiekem doen, maar ik wil niet in de gevangenis belanden", lacht ze. "Veel van mijn vrienden in de industrie zijn naar het buitenland vertrokken, zoals naar Singapore."

Haar evenementen wil ze blijven voortzetten, maar het sluiten van deals met bitcoinmijnen zegt ze niet meer te doen. "De bedrijven die nog opereren, doen dat in het geniep. Anders worden je machines in beslag genomen." Dat is ook de reden voor Deng om China de rug toe te keren. "Er zijn plekken waar we van horen dat de machines zijn geconfisqueerd", zegt hij. "Je kunt alles kwijtraken. Ik ga nog een paar jassen aanschaffen en bereid me voor op de reis naar Siberië", lacht hij.