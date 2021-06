China pakt cryptomunten steeds harder aan: wat zijn de gevolgen voor bitcoin?

Bedrijven zijn inmiddels bezig hun hardware te verplaatsen naar andere landen. "In feite is het je spullen oppakken en naar een ander gebied gaan met een goede internetverbinding en stabiele stroomvoorziening", aldus Van der Meijde.

Hij ziet ook voordelen in het Chinese beleid. Tot nu toe concentreerde veel rekenkracht zich in China. "Het bitcoinnetwerk wordt er robuuster van als de rekenkracht beter over de wereld verdeeld is. Als er dan problemen met stroomvoorziening zijn in één gebied, heeft het netwerk daar minder last van."

Daar voegt Bert Slagter nog iets aan toe. "Het idee achter bitcoin is dat het gedecentraliseerd is. Dus als de rekenkracht zich meer over de wereld verspreidt, is er niet één land dat te veel controle over het systeem heeft."

In feite is wat nu gebeurt volgens Slagter een lakmoesproef. "China is een autocratisch regime dat een beslissing om mining te verbieden zo kan nemen. Als bitcoin dat overleeft, denk ik niet dat er een land ter wereld is dat de stekker uit bitcoin kan trekken."