Politie verwacht honderden extra zedenzaken door nieuwe 'sekswetgeving'

Seksuele misdrijven gaan in de toekomst vaker tot strafzaken leiden dankzij nieuwe wetgeving die in de maak is. De politie gaat uit van honderden extra onderzoeken naar verkrachting, sexchatting en seksuele intimidatie als de nieuwe wetten van kracht zijn, meldt demissionair minister Grapperhaus van Justitie.

Het kabinet werkt al een tijd aan een modernisering van wetgeving op het gebied van onder meer verkrachting en ander seksueel grensoverschrijdend gedrag. De voorstellen worden deze week voor advies naar de Raad van State gestuurd en gaan naar verwachting komend voorjaar naar de Tweede Kamer. Het duurt dan waarschijnlijk nog een paar jaar voordat de voorstellen in werking treden.

Vrije keuze

Vooral aangiftes van verkrachting zullen vaker tot vervolging leiden, omdat de ondergrens voor strafbaarheid wordt verlaagd. In de nieuwe wet wordt het al strafbaar om seks met iemand te hebben als je weet dat de ander dat niet wil.

Bij twijfel heb je de plicht te vragen of de ander het wel prettig vindt wat er gebeurt. "Als er bij de ander geen sprake is van een vrije keuze, geen sprake is van een vrije wil, dan is het verkrachting", aldus minister Grapperhaus.

Dwang, geweld en bedreiging zijn strafverzwarende factoren, maar zijn niet meer een vereiste voor een veroordeling. De politie gaat ervan uit dat deze aanpassing van de wet leidt tot 550 extra aangiftes waarvan ongeveer twee derde resulteert in een onderzoek. Dat zou een toename betekenen van zo'n 20 procent.

Sisverbod

Verder moet ook makkelijker worden om online grensoverschrijdend seksueel gedrag aan te pakken, vooral tegen minderjarigen. In de nieuwe wet is het strafbaar om "indringend op seksuele wijze" te communiceren met kinderen onder de 16 jaar (sexchatting).

Op dit moment is het pas strafbaar als er sprake is van het maken van een afspraak. De politie rekent hier op zo'n 500 extra meldingen, waarbij opnieuw twee derde leidt tot een zaak.

Daarnaast wordt ook seksuele intimidatie strafbaar, zowel online als op straat. In sommige gemeenten geldt zo'n 'sisverbod' op straat al.

Grapperhaus dient ook een al aangekondigd voorstel in om voorbereidingen voor kindermisbruik strafbaar te stellen. Daarmee wordt onder meer het bezit en het verspreiden van een zogenoemd pedohandboek met tips voor het misbruiken van minderjarigen verboden.