Gemeente Enschede gaat seksuele intimidatie op straat strafbaar stellen

Een verbod op seksuele intimidatie is "niet bepaald het ei van Columbus", zei burgemeester Onno van Veldhuizen (D66) gisteren. "Het is een heel harde inspanning die weinig zal opleveren. Alle kleine beetjes helpen, maar meer is het ook niet."

Rotterdam stelde eerder al een verbod in op straatintimidatie, ook wel het sisverbod genoemd. Maar de stad werd teruggefloten; het verbod is in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Het is, zo stelde het gerechtshof, niet aan de gemeenten om de vrijheid van meningsuiting te beperken.

Verbod in APV

Het gemeentebestuur van Enschede gaat op initiatief van raadslid Jajan het verbod op seksuele intimidatie opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In Alkmaar wordt de APV ook aangepast om een verbod op seksuele intimidatie op straat in te voeren, meldde NH Nieuws vorige maand.

"Alkmaar is met een aangepast voorstel gekomen op dat van Rotterdam. Dat nemen wij over. Bij Rotterdam ging het om de uitingen, bij ons meer om de gedragingen. Ik heb geen 100 procent zekerheid dat dit plan niet in strijd is met de wet, maar ik vind dat we het sowieso moeten proberen", zegt Jajan.

Niet alle vormen van seksuele intimidatie zullen straks verboden zijn. Sommige uitingen vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Jajan: "Ik ben het daar niet mee eens. Maar ik kan dat als raadslid niet veranderen, helaas. Het is wachten op landelijke wetgeving."