Gevonden vuurwapen blijkt van chocola

De vondst van een vuurwapen in Maastricht bleek minder gevaarlijk dan het in eerste instantie leek. Agenten die op de melding afkwamen ontdekten dat het om een stuk chocolade ging.

Een bewoner van de Limburgse hoofdstad belde afgelopen avond - Pakjesavond - de politie omdat hij het verdacht pakketje bij zijn voordeur had gevonden. "Bij dit soort meldingen zorgen we natuurlijk dat we zo snel mogelijk ter plaatste zijn om dat vuurwapen veilig te stellen", schrijft de politie op Facebook.

Bij het adres aangekomen hoorden agenten dat de melder met niemand problemen heeft en hij niemand kon bedenken die hem zo zou bedreigen. Toen de agenten zelf een kijkje namen, werd al snel duidelijk dat het om snoepgoed ging: een chocoladepistool met een chocoladedoosje munitie.

Tip voor de sint

Hoewel de politie de man dus kon geruststellen, hoefde hij het cadeautje niet te hebben: de agenten mochten het 'vuurwapen' meenemen naar het bureau.

"We hebben nog even een tip voor de sint", sluit de politiewoordvoerder het bericht af. "Een chocoladeletter bij de voordeur was echt veel beter geweest."