Coronapandemie treft ook reumapatiënten door wereldwijd medicijntekort

"We proberen het zo lang mogelijk uit te zingen. We verwachten begin januari weer een nieuwe levering. Maar zeker is dat absoluut niet. De ene keer krijg je het wel en een andere keer hoor je op het laatste moment dat het nog twee weken gaat duren. In dat geval is er geen alternatief voor coronapatiënten. Op is op."

Een paar honderd patiënten met reumatoïde artritis of reuscelarteriitis kunnen wel gegarandeerd gebruik blijven maken van tocilizumab. Maar dan moet het middel wel op een andere manier worden toegediend, en dat is niet zonder risico's. Normaliter worden infusen gebruikt. En juist de flacons die voor de infusen worden gebruikt, zijn wereldwijd bijna op. Fabrikant Roche kan alleen voldoende voorraad garanderen via injectiepennen voor een onderhuidse injectie.