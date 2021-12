Wekdienst 5/12: Max Verstappen rijdt Grand Prix in Djedda • Paus op Lesbos

En dan nog even dit:

Op Antarctica gebeurde het in 2003 voor het laatst, en in Nederland in 1715: een totale zonsverduistering. De zon was gisteren op de zuidpool een kleine twee minuten volledig verduisterd door de maan. Slechts een paar toeristen en wetenschappers konden het fenomeen aanschouwen.

Dit is wat ze zagen: