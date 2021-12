CNN-presentator Chris Cuomo ontslagen

CNN heeft presentator Chris Cuomo ontslagen omdat hij zijn broer Andrew heeft geholpen toen die eerder dit jaar door meerdere vrouwen werd beschuldigd van ongewenst seksueel gedrag. In verband met die beschuldigingen trad de Democraat in augustus af als gouverneur van New York.

Chris Cuomo werd eerder deze week al geschorst door de zender in afwachting van de uitkomst van een onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de verdediging van zijn broer. Uit vrijgegeven verslagen van het Openbaar Ministerie in New York was gebleken dat Cuomo veel verder ging om zijn broer te helpen dan was aangenomen.

Zo zou hij zijn broer vooraf op de hoogte hebben gebracht van negatieve berichtgeving over de beschuldigingen en zijn contacten binnen de mediawereld hebben gebruikt om voor het advocatenteam van zijn broer meer informatie los te krijgen over de zaak en de vrouwen die erbij betrokken waren.

CNN schakelde een "gerespecteerd advocatenbureau" in om de zaak te onderzoeken. "Tijdens het onderzoek is nieuwe informatie aan het licht gekomen", zegt CNN en die leidde ertoe dat Cuomo vandaag op staande voet werd ontslagen. Om wat voor informatie het gaat, vermeldt de zender niet.