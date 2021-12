Oorlogsveteraan Edward Shames overleden

Oorlogsveteraan Edward Shames (99) is overleden. Hij was de laatst levende officier van de Easy Company van het 506th Parachute Infantry Regiment van de US 101st Airborne Division, een van de bekendste compagnieën in het Amerikaanse leger. Het boek Band of Brothers en de gelijknamige miniserie van HBO zijn gebaseerd op de lotgevallen van deze compagnie.

Shames was betrokken bij enkele van de belangrijkste veldslagen van de Tweede Wereldoorlog. "Hij maakte zijn eerste gevechtssprong in Normandië op D-Day als onderdeel van Operatie Overlord. Hij bood zich vrijwillig aan voor Operatie Pegasus en vocht vervolgens met de Easy Company in Operatie Market Garden en de Slag om de Ardennen in Bastogne", staat in zijn overlijdensbericht.

Hitlers cognac

Shames was het eerste lid van de compagnie dat vlak na de bevrijding concentratiekamp Dachau binnenging. Na de overgave van Duitsland trokken Shames en zijn mannen Hitlers Adelaarsnest in Zuid-Duitsland binnen waar hij een paar flessen cognac wist te bemachtigen met het opschrift 'uitsluitend voor gebruik door de Führer'. Later gebruikte hij de cognac om te proosten op de bar mitswa (een Joodse ceremonie als een jongen 13 wordt) van zijn oudste zoon.

Na de oorlog werkte Edward Shames als Midden-Oosten-expert voor de National Security Agency, diende als reservist van het Amerikaanse leger en ging met pensioen als kolonel.