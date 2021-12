Verkeerschaos Zuid-Holland, GGD Hollands Midden stopt met boosterprik zonder afspraak

De GGD Hollands Midden stopt per direct met het aanbieden van de boosterprik zonder afspraak. Dat besluit is genomen vanwege de grote verkeersdrukte die is ontstaan rond de vaccinatielocaties. Er zijn vandaag 2110 boosterprikken gezet bij mensen die geen afspraak hadden.

In Alphen aan den Rijn, Gouda en Leiden stonden lange rijen bij de locaties waar mensen een boosterprik konden krijgen. Omdat de grote toestroom tot gevaarlijke verkeerssituaties leidde, is op advies van de veiligheidsregio besloten om het prikken zonder afspraak te stoppen. "Het is dus niet meer mogelijk om zonder afspraak langs te komen", zegt de GGD in een verklaring.