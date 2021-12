Skiseizoen begint met 2G, 3G, testen en soms quarantaine: waar geldt wat?

Duitsland

Ook Duitsland beschouwt Nederland als hoogrisicogebied. Dat betekent dat reizigers uit Nederland van 12 jaar en ouder zich voor aankomst online moeten registreren. Als je een vaccinatie- of herstelbewijs hebt, kan je die uploaden om quarantaine te voorkomen. Ongevaccineerden (ook kinderen) moeten in quarantaine; als ze na vijf dagen negatief testen loopt dat af.

In Duitsland worden de coronamaatregelen per deelstaat bepaald. Over het algemeen geldt in skigebieden een 3G- of 2G-beleid. In Winterberg, waar veel Nederlanders naartoe gaan, kan je sinds eind november al de skilift nemen. Daar gelden voor iedereen van 16 jaar en ouder 2G-regels, net als in de horeca. Je kunt dus alleen met een vaccinatiebewijs of herstelbewijs naar binnen.

De deelstaat Beieren, waar ook veel skigebieden zijn, is strenger: daar geldt in de skiliften de '2G-plus-regel'. Naast een vaccinatiebewijs of herstelbewijs moet je daar ook een negatief testresultaat kunnen overleggen. Ook mogen skiliften daar maar voor een kwart gevuld zijn.