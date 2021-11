'Schnitzellockdown' in Oostenrijk: wat staat skiërs te wachten?

Ze is vooral verbolgen over het feit dat Oostenrijk de regels heeft veranderd. "Waardeloos. We zijn één Europa, maar iedereen heeft toch weer zijn eigen regeltjes." Ze probeert nu het betaalde geld voor het appartement in Oostenrijk terug te krijgen van haar reis- en annuleringsverzekering, want nóg een keer verzetten is voor haar geen optie - als de eigenaar van het onderkomen daar al mee akkoord zou gaan. "En dan maar kijken we of het in Frankrijk of Zwitserland wel lukt."

Hoteleigenaren en verhuurders in Oostenrijk staan ook niet te juichen bij de 'Schnitzel-Lockdown', zoals sommige Duitstalige media het nieuwe pakket maatregelen noemen. Maar voor Tom en Trudy Hinterer-Hoedjes, die appartementen verhuren in Bad Goisern, is dat altijd nog beter dan de totale lockdown van vorig winterseizoen. "Toen hebben we negen maanden zonder inkomsten gezeten. Weer zo'n lockdown, dat willen we echt niet. Dan hebben we een groot probleem."