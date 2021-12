Shell ziet af van ontwikkeling olieveld in Noordzee

Shell ziet af van verdere ontwikkeling van een olieveld in de Noordzee. Het olie- en gasbedrijf zegt dat er onvoldoende economisch voordeel te behalen valt bij het project; ook zou de kans op vertragingen groot zijn.

Er bestond al lange tijd veel kritiek op de plannen van Shell om naar olie te boren in het olieveld Cambo, bij de Shetlandeilanden ten noordoosten van Schotland. Greenpeace had het voornemen een rechtszaak aan te spannen tegen Shell vanwege de boorplannen. De milieuorganisatie laat tevreden weten dat de ontwikkeling van het Cambo-veld een "dodelijke klap" lijkt toegebracht.

Shell is slechts een aandeelhouder van het olieveld. De meerderheid van de aandelen is in handen van het Britse Siccar Point Energy. Die zegt teleurgesteld te zijn in de beslissing van Shell. Volgens de aandeelhouder is het Cambo-veld belangrijk voor de energiezekerheid van het Verenigd Koninkrijk.

De topman van Siccar Point zegt samen met de Britse overheid de ontwikkeling van het olieveld verder te onderzoeken. Het olieveld is hoogstwaarschijnlijk goed voor 170 miljoen vaten olie.

Het Verenigd Koninkrijk wil in 2050 CO2-neutraal zijn.