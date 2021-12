Na 136 jaar zijn vrouwen welkom op exclusieve Ierse golfclub

Je kunt het met recht een mannenbolwerk noemen: de Royal Dublin Golf Club, prachtig gelegen in de baai van de Ierse hoofdstad, met uitzicht op de Ierse Zee. Opgericht in 1885 door een Schotse bankier en al 136 jaar een exclusieve herenaangelegenheid. Maar daar komt binnenkort verandering in.

Leden van de golfclub hebben ingestemd met een wijziging van de statuten. Ze nemen het principe van gendergelijkheid over van de Ierse golfbond en dat betekent dat in de reglementen komt te staan dat "de club gendergelijkheid onder haar leden gaat bevorderen".

De golfbond wil dat alle golfclubs in Ierland meer gaan doen om meisjes en vrouwen aan het golfen te krijgen. "We zien dat deze groepen op alle niveaus zwaar ondervertegenwoordigd zijn", zegt de voorzitter van Golf Ireland.

Tweede golfclub

De Royal Dublin Golf Club is de tweede golfclub in de Ierse hoofdstad die dit jaar het beleid wijzigt. In mei stemde 83 procent van de leden van Portmarnock Golf Club vóór het openstellen van het lidmaatschap voor vrouwen.

Bij die golfclub stond 127 jaar lang in de statuten dat "de club zal bestaan uit leden en die gekozenen zullen heren zijn en zij zich zullen houden aan de regels van de amateurstatus", schreef de Ierse publieke omroep RTE eerder.