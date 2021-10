Californië verplicht grote warenhuizen speelgoed genderneutraal aan te bieden

In de Amerikaanse staat Californië moeten grote warenhuizen vanaf 2024 producten als speelgoed en kinderverzorgingsproducten ook op een genderneutrale manier aanbieden. De nieuwe wet heeft betrekking op onder meer hygiëne- en verzorgingsproducten. Kleding valt er niet onder.

Daarmee is Californië de eerste staat waarin een dergelijke wet gaat gelden. De wet verbiedt afdelingen voor jongens en meisjes niet, maar stelt dat grote warenhuizen ook een "redelijk aanbod" moeten hebben van producten die losstaan van het traditionele onderscheid tussen jongens en meisjes.

Afgevaardigde Evan Low is de initiatiefnemer van de wet. Hij zei "ongelooflijk dankbaar" te zijn dat die nu is aangenomen. "De wet moet ervoor zorgen dat een meisje een politieauto, een brandweerwagen of dinosaurus kan vinden. En aan de andere kant, als je als jongen wat meer artistiek bent en met glitter wil spelen, waarom niet?", zei hij tegen de LA Times.

Minimaal 500 werknemers

De wet gaat gelden voor warenhuizen met minimaal 500 werknemers. Sommige grote warenhuizen hebben eerder al veranderingen aangebracht in de manier waarop ze producten aanbieden. Zo maakte warenhuisketen Target al in 2015 bekend te stoppen met op gender gebaseerde borden in zijn winkels.

Het was de derde keer dat de Democraten de wetgeving erdoorheen probeerden te krijgen in de staat. De wet werd bekritiseerd door enkele leden van de Republikeinse Partij en door conservatieve groepen, die vinden dat de overheid niet voor ouders moet bepalen wat ze voor hun kinderen kopen.