Burgemeester gebombardeerde Hawija: hulp NL stelt niets voor

Er is nog weinig terechtgekomen van de beloofde schadevergoeding aan Hawija, de Iraakse stad die door Nederlandse F-16's in 2015 werd gebombardeerd, waarbij zeker 70 burgerdoden vielen. Dat zegt de burgemeester van de stad, die in Den Haag is voor een vredesconferentie.

De compensatie werd vorig jaar door minister Bijleveld van Defensie beloofd. Het geld was bedoeld om onder meer de vernietigde infrastructuur te herstellen en werkgelegenheid te bevorderen. Nederland liet zich daarmee van zijn beste kant zien, zegt de burgemeester, "maar in werkelijk is er niets gebeurd".

De teleurstelling is groot, zegt burgemeester Sabhan Khalaf Ali: