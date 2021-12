Europa verandert tijdelijk asielprocedure aan Wit-Russische grens

Correspondent Kysia Hekster:

"De Europese noodmaatregelen worden op een opvallend moment ingevoerd. Ze komen op het moment dat de crisis juist is gede-escaleerd. Het is een tegemoetkoming om de asielprocedure makkelijker te maken, maar de timing valt dus op, want de situatie is nu juist minder dringend dan afgelopen maand. Heel veel mensen die in de grensregio zaten, zijn daar nu weg.

De Commissie zegt zelf dat het nu gebeurt na een verzoek van de landen zelf. De commissie gaat niet in op kritiek over pushbacks door Polen, en ook niet op vragen over de verlenging van de noodtoestand door Polen."