Draai Donny Roelvink over tanden 'goede stap', meer influencers open over fouten

Roelvink is niet de enige die cosmetische ingrepen aanbeveelt op sociale media: de laatste jaren zet deze industrie steeds vaker influencers in als marketingtechniek. Een bedrijf neemt dan contact op met een influencer en biedt een cosmetische ingreep gratis aan. In ruil daarvoor moeten influencers deze ingreep vastleggen en delen op sociale media. Of dat ook op deze manier bij Roelvink is gebeurd, is onduidelijk.

Een effectieve manier van reclame maken, aldus Hermans. "Influencers zijn rolmodellen en mensen willen op hun rolmodellen lijken. Omdat er steeds meer ingrepen op sociale media worden gedeeld, wordt het normaler en wordt de drempel om zelf een cosmetische ingreep te laten doen lager."

'Pas op, niet voor jonge viewers'

Maar des te belangrijker is het dat ook de (kritische) realiteit op sociale media belandt. Hermans juicht de video van Roelvink dan ook toe. "Hij laat nu niet alleen het mooie plaatje zien, hij belicht ook de kritische kant."

Ook dat gebeurt de laatste tijd wel vaker in vlogs of andere posts van influencers. "Een tijd geleden waren er ook influencers die vertelden dat ze hun lipfillers toch weer weg hadden laten halen. Er worden ook vaker in vlogs waarschuwingen gegeven; 'pas op, dit is niet voor mijn jonge viewers'."