Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor 'pedojager' die man bedreigde

Een 31-jarige man uit Utrecht is veroordeeld tot 100 uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf voor het bedreigen van een man uit Oss. De Utrechter bezocht de man in zijn huis in Oss met een draaiende camera en beschuldigde hem ervan dat hij een pedofiel is.

Beelden van de situatie werden live gestreamd op sociale media. Daarbij was te zien hoe de zogeheten 'pedojager' het huis van zijn doelwit binnenstormde, hem bedreigde en verbood de politie te bellen. Vervolgens vroeg hij zijn slachtoffer onder meer of zijn leven hem lief is.

De rechtbank in Den Bosch legde dezelfde straf op als de eis van het Openbaar Ministerie, meldt Omroep Brabant. Onder meer omdat de man eerder al eens agressief te werk was gegaan om mannen op te sporen die seksuele contacten legden met minderjarigen.

Gevaarlijk

De Utrechter betuigde op een eerdere zitting spijt van zijn acties. Hij zei door ervaringen in het verleden pedofielen te willen ontmaskeren. "Ik wilde ouders uitleggen ze op hun kinderen moeten passen." Bovendien zou hij altijd goed onderzoek doen voordat hij overging tot actie en wilde hij alleen maar het gesprek aangaan met de man uit Oss.

Maar daar ging de officier van justitie niet in mee. "Het slachtoffer is ontzettend bang geweest. Hij werd gedwongen te bekennen dat hij seks met kinderen wilde. Dit was geen normaal gesprek. Pedojagen is gevaarlijk."

Complotdenkers

De afgelopen jaren zijn er meerdere incidenten geweest met burgers die het recht in eigen handen namen. Vorig jaar oktober overleed een 73-jarige man na zware mishandelingen. Volgens de daders was de man uit op seks met een minderjarige.

De beweging komt volgens experts voort uit sociale media en wordt voor een deel veroorzaakt door complotdenkers uit de Verenigde Staten.