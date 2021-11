Wekdienst 30/11: Zangeres Josephine Baker krijgt grafmonument • NAVO bijeen in Riga

Goedemorgen! Vandaag komen NAVO-landen bijeen in de Letse hoofdstad Riga om hun zorgen uit te spreken over de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. En Josephine Baker die 45 jaar geleden overleed krijgt een grafmonument in het Panthéon in Parijs.

Het weer: vanmorgen is het bewolkt en valt er af en toe regen of motregen. Vanmiddag is het vaker droog en vooral in het noorden is er even wat zon. Er waait een doorstaande westelijke wind en het is vrij zacht met 8 tot 10 graden.