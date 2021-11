Barbados definitief een republiek, koningin Elizabeth niet langer staatshoofd

Barbados heeft zich bijna 400 jaar nadat de eerste Engelse kolonisten het eiland bezetten officieel losgemaakt van de Britse Kroon. Bij een ceremonie, die werd bijgewoond door prins Charles, werd Sandra Mason de eerste president van de nieuwe republiek. Daarmee is koningin Elizabeth niet langer het staatshoofd.

Het Caribische eiland, dat 300.000 inwoners telt, werd 55 jaar geleden al onafhankelijk. Barbados blijft ook als republiek deel uitmaken van het Gemenebest van Naties, voorheen het Britse Gemenebest, een samenwerkingsverband van meer dan vijftig landen.

Slavernijverleden

Prins Charles werd in de hoofdstad Bridgetown door honderden mensen toegejuicht, maar sommige inwoners zijn minder enthousiast . Ze vinden dat de Britten met geld over de brug moeten komen en wijzen op het slavernijverleden. Op Barbados kwamen tussen 1627 en 1833 zo'n 600.000 tot slaaf gemaakten aan, waar de Britse eigenaren rijk mee werden.

"Het is tijd ons koloniale verleden definitief achter ons te laten", verwoordde premier Mia Mottley het ruim een jaar geleden in een troonrede. "De Barbadianen willen een Barbadiaans staatshoofd."

Rihanna nationale held

De nieuwe president Mason, een procureur-generaal, rechter en voormalig ambassadeur, liet zich vorige maand in vergelijkbare bewoordingen uit in het parlement. Ze voegde eraan toe dat de stap niet moet worden gezien als een veroordeling van wie dan ook en dat Barbados op goede voet wil blijven staan met de Britse koningin.

Tijdens de ceremonie werd zangeres Rihanna, afkomstig van Barbados, tot nationale held verklaard. Rihanna was erbij om de eer in ontvangst te nemen.

De voorlaatste keer dat een Britse voormalige kolonie afscheid nam van de Britse Kroon was in 1992. In dat jaar riep Mauritius zich uit tot republiek.