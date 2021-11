Twee doden bij twee ongelukken met vrachtwagens in Amsterdam

'Blackspots'

Verkeerswethouder De Vries sprak kort na het ongeval met collega's van de verkeersregelaar. "Dit is verschrikkelijk voor hen, maar ook voor de chauffeur van de vrachtwagen", zegt zijn woordvoerder. Ze benadrukt dat de gemeente het politieonderzoek afwacht en dat "bij elk ongeval de gemeente beoordeelt of er extra maatregelen nodig zijn om de ongevalsplekken veiliger te maken".

Amsterdam pakt sinds een jaar de vele blackspots in de stad aan, plekken waar vaker zware ongevallen plaatsvinden. Ook wordt de snelheid van het verkeer in de hoofdstad vanaf 2023 teruggebracht naar 30 kilometer per uur en kijkt de gemeente of vrachtwagens met een dode hoek uit de stad kunnen worden geweerd.