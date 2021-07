Maximumsnelheid op helft wegen in Amsterdam mogelijk naar 30 km/u

Niet alle straten krijgen in het plan deze lagere maximumsnelheid. Wegen die twee keer twee rijbanen hebben of een "verkeersuitstraling die past bij 50 kilometer per uur", mogen die maximumsnelheid blijven hanteren. Voor drie trajecten geldt een uitzondering op de nieuwe plannen: de Prins Hendrikkade Oost, de Westerdoksdijk-Van Diemenstraat en een deel van de Haarlemmerweg.

Amsterdam is niet de eerste stad in Nederland met deze plannen. Ook Rotterdam en Groningen willen de maximumsnelheid op de binnenwegen verlagen.

Vorige jaar kreeg een soortgelijk voorstel voor een lagere maximumsnelheid in de Tweede Kamer ook een meerderheid. Minister Van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat) gaf toen aan dat ze het onnodig vindt, omdat gemeenten zelf kunnen bepalen welke snelheid zij aanhouden en omdat op veel wegen in de bebouwde kom 30 km/u al de standaard is.

Klimaatverandering

Parijs heeft dezelfde voornemens als Amsterdam, al worden daar de regels voor de maximumsnelheid dit jaar al ingevoerd. Daar kunnen automobilisten vanaf september in de meeste straten nog maar maximaal 30 kilometer per uur rijden. Ook in de Franse hoofdstad willen ze met de snelheidsverlaging ongelukken en geluidsoverlast tegengaan. Daarnaast wordt de stad zo aangepast voor de strijd tegen klimaatverandering, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Rond 60 procent van de straten in Parijs heeft al een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Vanaf september zullen alleen op de ring rond de Franse stad en de grotere boulevards hogere snelheden zijn toegestaan, zei de locoburgemeester, belast met de portefeuille transport, tegen persbureau AFP. "Het punt is om de ruimte die auto's innemen te verminderen, wat inhoudt dat ze hun snelheid moeten verlagen. Daardoor worden de straten veiliger voor fietsers en voetgangers."