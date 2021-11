'Duizenden in financiële onzekerheid gebracht door zwarte lijst Belastingdienst'

De Fraude Signalering Voorziening (FSV) werd gebruikt van 2012 tot maart 2020. Het systeem werd stopgezet toen uit onderzoek bleek dat de privacy van mensen erdoor werd geschonden. Persoonsgegevens werden te lang bewaard en te veel medewerkers van de Belastingdienst hadden toegang tot het systeem. De Autoriteit Persoonsgegevens publiceerde er vorige maand een vernietigend rapport over en onderzoekt nog of de fiscus een boete kan worden opgelegd.

In totaal stonden er meer dan 240.000 mensen in geregistreerd. Na een motie van Tweede Kamerlid Marijnissen (SP) werd toegezegd dat zij hierover geïnformeerd zouden worden, zodat ze bijvoorbeeld hun dossier op kunnen vragen. Een registratie leidde er in sommige gevallen toe dat iemand werd afgewezen voor een betalingsregeling of schuldsaneringstraject.