Fiala officieel benoemd als nieuwe premier Tsjechië

De centrumrechtse oppositieleider Petr Fiala is de nieuwe premier van Tsjechië. Hij werd vandaag officieel benoemd door president Zeman.

Fiala is van de partij ODS. Hij is de opvolger van Andrej Babis, die sinds december 2017 premier was. Babis bleef met zijn populistische centrumpartij ANO bij de verkiezingen vorige maand de grootste partij, met 27 procent van de stemmen. Toch wordt Fiala de nieuwe premier, doordat een coalitie van vijf centrumrechtse en liberale oppositiepartijen een meerderheid in het parlement behaalde.

Fiala zou eigenlijk vrijdag al benoemd worden, maar dat werd uitgesteld, omdat Zeman eerder deze week positief testte op corona. Hij lag daarvoor al 46 dagen in het ziekenhuis met een andere aandoening. Tijdens de ceremonie zat Zeman in een rolstoel; hij en Fiala waren gescheiden door plexiglas.

Aanpak corona

De belangrijkste taak voor Fiala is nu om iets te doen aan het sterk stijgende aantal coronabesmettingen. De laatste week waren er gemiddeld ruim 18.000 besmettingen per dag. Er werden donderdag al nieuwe maatregelen aangekondigd, zoals een avondsluiting van restaurants en cafés.

Verder wordt verwacht dat de nieuwe coalitie meer op de Europese Unie gericht is dan de eurosceptische Babis.