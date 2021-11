Mensensmokkelorganisatie die 700 migranten vervoerde opgerold in Oostenrijk

In Oostenrijk zijn de afgelopen dagen vijftien mensen opgepakt die worden verdacht van mensensmokkel. De groep zou meer dan 700 Syrische, Libanese en Egyptische migranten het land in hebben gesmokkeld. Er werden ook veertien voertuigen in beslag genomen waarmee ze de grens over werden gebracht.

De politie begon vorige maand een onderzoek naar de organisatie, die migranten naar Oostenrijk smokkelde vanaf de Servisch-Hongaarse grens via Slowakije en Tsjechië. De mensensmokkelaars reisden met twaalf tot vijftien personen tegelijk in auto's en busjes met verduisterde ramen. Om meer vluchtelingen mee te kunnen nemen, waren de achterbanken eruit gehaald en de schokbrekers versterkt.

De migranten, die veelal naar Duitsland wilden doorreizen, werden ergens ten noorden van Wenen gedropt. Ze hadden meer dan 4000 euro voor de reis betaald. In totaal verdiende de organisatie er 2,5 miljoen euro mee.

Opeengepakt

Vorige week werden al meerdere verdachten aangehouden terwijl ze in veertien voertuigen met meer dan 200 mensen onderweg waren vanuit Hongarije. De verdachten komen uit Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan. Ze rekruteerden ook nieuwe mensensmokkelaars via sociale media in die landen, die 2000 tot 3000 euro per maand kregen aangeboden om de auto's en busjes te besturen.

Bij controles in Oostenrijk worden vaker mensensmokkelaars van de weg gehaald met voertuigen waarin migranten vaak met weinig lucht dicht opeengepakt zitten. In oktober werden bij zo'n controle twee overleden migranten gevonden in een busje, waarin in totaal 28 vluchtelingen zaten. Volgens de politie waren ze uitgedroogd. In 2015 stikten 51 migranten tijdens een soortgelijk transport.