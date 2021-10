Twee dode migranten in bestelbusje in Oostenrijk, smokkelaar gevlucht

Oostenrijkse grenswachten hebben in een bestelbusje in Burgenland, nabij de grens met Hongarije, twee overleden migranten aangetroffen. In totaal zaten er 28 migranten in het bestelbusje; de rest van de groep is in goede gezondheid, meldt de Oostenrijkse politie.

De grenswachten ontdekte de mensensmokkel tijdens een controle. De bestuurder van het busje sloeg vervolgens op de vlucht. De politie is een grootschalige klopjacht begonnen: met behulp van helikopters, drones en honden wordt er gezocht naar de man. Ook in Hongarije is een zoekactie naar de mensensmokkelaar begonnen.

Een politiewoordvoerder zegt dat het om Syriërs en Koerden gaat. Onder de migranten waren geen vrouwen of kinderen. Het is nog onduidelijk waardoor en wanneer de twee dode migranten om het leven zijn gekomen. Autopsie moet de precieze doodsoorzaak duidelijk maken.

Parallel met 2015

Gouverneur Hans Peter Doskozil van Burgenland reageert geschokt op de ontdekking. "Dit toont opnieuw de brutaliteit en onmenselijkheid aan van de georganiseerde mensensmokkel", zegt Doskozil. In zijn reactie trekt hij een parallel met de vondst van 71 dode vluchtelingen in 2015. Zij werden aangetroffen in een afgesloten koelwagen, in het nabijgelegen Parndorf.

Volgens Doskozil hebben de Oostenrijkse autoriteiten onvoldoende lessen getrokken uit die macabere vondst uit 2015. "We hebben een Europese hervorming van het asielstelsel nodig, zodat migranten buiten Europa asiel kunnen aanvragen en geen gevaarlijke vluchtroutes hoeven te nemen," aldus de gouverneur.