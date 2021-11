VVD stelt grens aan partijdonaties, maximaal een ton

De VVD wil een grens stellen aan giften die de partij van donateurs ontvangt. Die mogen niet hoger zijn dan 100.000 euro, zei partijvoorzitter Van der Wal op een digitaal partijcongres.

Van der Wal sprak van een dilemma. Aan de ene kant krijgen politieke partijen in Nederland volgens haar weinig financiering in vergelijking met andere landen. Aan de andere kant wil ze niet de verdenking op zich laden dat de VVD zich afhankelijk maakt van een gulle gever, die daar misschien invloed voor terug wil.

'Minder kwetsbaar'

Daarom neemt de partij de aanbeveling over van voormalig ChristenUnie-fractieleider Veling, die deze zomer opperde dat één persoon maximaal een ton aan een partij mag doneren. "Dat maakt ons minder kwetsbaar en past bij ons", zei VVD-voorzitter Van der Wal.

In juni was er ophef over een donatie van 1,2 miljoen euro van miljonair Hans van der Wind aan het CDA. Die partij stelde daarop in een verklaring dat de donateur geen invloed had gehad op de politieke koers.