Toezichthouder: aanwijzingen voor loonkartel bij supermarkten

Maar ondanks de aanwijzingen staakt de toezichthouder dus het onderzoek. De supermarkten en de vakbonden kwamen deze maand wel tot overeenstemming over een nieuwe cao. Daarin krijgen de werknemers 9 procent meer loon, maar halveert de zondagstoeslag. Die cao gaat met terugwerkende kracht in.

"Er ligt nu een akkoord, daarom vonden we het niet meer opportuun om verder te onderzoeken", zegt de woordvoerder van de ACM. "We moeten simpelweg ook onze prioriteiten stellen." Of er daadwerkelijk sprake was van een kartel wil de toezichthouder niet zeggen. "Het onderzoek was nog niet af."

De supermarkten zijn blij met het bericht dat de ACM het onderzoekt staakt, zegt secretaris Pieter Verhoog van de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (VGL).

Eerste casus

Dit was het eerste ACM-onderzoek naar een loonkartel in Nederland sinds acht jaar. "En waarschijnlijk het eerste ooit", zegt een woordvoerder van de toezichthouder." In de Verenigde Staten is deze vorm van illegale afspraken tussen bedrijven al langer een probleem.

De ACM wil daarom benadrukken dat werkgevers geen onderlinge afspraken mogen maken of afstemming zoeken over lonen en arbeidsvoorwaarden. Daarnaast mogen brancheverenigingen ook geen advies uitbrengen over de hoogte van lonen of over arbeidsvoorwaarden.