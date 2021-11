Ali B overvallen bij zijn huis in Almere

Ali B is bij zijn huis in Almere door gewapende mensen overvallen. De artiest en presentator zegt in een video op Instagram dat hij de overvallers heeft gegeven wat ze wilden. Volgens Omroep Flevoland gaat het om een Rolex-horloge.

"Maar belangrijker: ik en mijn gezin zijn gezond en ongedeerd", schrijft de artiest bij de video. In de opname legt hij uit dat hij en zijn chauffeur in zijn straat werden overvallen. "Mensen wilden wat hebben. Ik heb het gegeven, omdat ik denk: hoe eerder je het geeft, hoe eerder je ervan af bent."

Verdere details wil Ali B vanwege het politieonderzoek niet geven. "Ik hoop dat ze de daders pakken."

De politie schrijft over de overal dat er meerdere daders hebben gedreigd met mogelijk vuurwapens en dat ze zijn gevlucht in een auto: