Verdachten overval Nikkie de Jager komen op vrije voeten

Drie mannen die verdacht worden van het plegen van een gewapende overval op Nikkie de Jager en de mislukte overval op René van der Gijp komen voorlopig op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald.

De drie komen voorlopig vrij omdat er nog geen zicht is op de inhoudelijke behandeling van hun strafproces. In juni kwamen vier andere verdachten al op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie denkt dat de mannen samen een criminele organisatie vormen. Ze zouden zich vorig jaar hebben beziggehouden met het plegen van misdrijven als diefstallen, afpersing met geweld en woningovervallen.

Gewapende mannen

Presentatrice Nikkie de Jager werd in augustus slachtoffer van zo'n overval, toen vier gewapende mannen haar thuis in Uden overvielen. De buit van de overval bestond onder meer uit een grote hoeveelheid kostbare sieraden en een tas van het merk Louis Vuitton. De Jager volgde de zitting via een videoverbinding, schrijft Omroep Brabant.

Voetbalanalist René van der Gijp werd in april vorig jaar belaagd door drie gemaskerde mannen. Zij sloegen met slaghamers op zijn auto, maar vertrokken zonder buit.

Contactverbod

De drie verdachten worden morgen vrijgelaten. Ze krijgen allemaal een contactverbod met medeverdachten. Ook zijn ze verplicht mee te werken met de reclassering, mogen ze in de tussentijd geen strafbare feiten plegen en ze dienen zich te houden aan oproepen van politie en justitie.