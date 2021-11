'Soja uit ontboste gebieden in veevoer met duurzaamheidskenmerk'

In diervoer met een duurzaamheidskenmerk zit soja die wordt geproduceerd met behulp van ontbossing, blijkt uit onderzoek van Zembla met milieuorganisaties Greenpeace, Milieudefensie en Aidenvironment. Nederlandse bedrijven verkopen het vlees en de zuivel waarvoor de 'foute soja' is gebruikt.

Omdat bomen CO2 vastleggen zijn bossen van groot belang om de opwarming van de aarde te beperken. "Wij als consumenten dragen zonder het te weten bij aan ontbossing", zegt Sander Rietveld van Zembla in het NOS Radio 1 Journaal.

"Nederland is de vierde importeur van soja ter wereld, mede door onze enorme veestapel. Nederlandse bedrijven die die soja gebruiken zeggen dat ze niet precies weten waar het vandaan komt. Wij wilden dat spoor volgen en dat in kaart brengen."

Het onderzoek van het BNNVARA-programma en de milieuorganisaties richtte zich op de Braziliaanse bossavanne Cerrado, waar miljarden tonnen broeikasgas vastliggen. Volgens het Braziliaanse OM vinden daar illegale ontbossing en andere wanpraktijken plaats. De soja die op de plek van de gekapte bomen wordt geteeld, komt in Nederland terecht en belandt bij veevoerfabrieken. Het voer gaat naar dieren, waarna hun zuivel en vlees in Nederlandse supermarkten terechtkomt.

Verbieden

Het Wereld Natuur Fonds (WNF), een van de initiatiefnemers achter Roundtable for Responsible Soy (RTRS) heeft geen vertrouwen meer in dit keurmerk, zegt het tegen Zembla. WNF wil nu wetgeving die verbiedt om nog soja uit ontboste gebieden te gebruiken. Dat wil ook Milieudefensie.

"Bossen zijn de longen van de aarde en die hebben we keihard nodig om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen", zegt Wouter Kolk. RTRS zegt in een reactie tegen Zembla dat er "nog veel te doen is", maar dat "de impact van verantwoorde productie tastbaar en zichtbaar" is.