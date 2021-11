Triltrein opgeknapt, vanaf december weer op het spoor

De Nederlandse Spoorwegen laat vanaf 6 december weer 49 dubbeldekkers rijden die een jaar hebben stilgestaan. De treinen stonden sinds december aan de kant na klachten van het personeel over trillingen, vooral wanneer de maximumsnelheid van 140 kilometer per uur werd bereikt.

Na onderzoek blijkt dat de trillingen werden veroorzaakt door slijtage aan de wielen. Die sleten veel sneller en onregelmatiger dan bij andere treinen. Volgens de NS kwam dat door de remblokken aan bepaalde wielen. "Door het remblok nu te vervangen door een ander type remsysteem, zorgen we ervoor dat slijtage aan de wielen minder snel en minder onregelmatig is", laat de NS weten.

Om de slijtage in de toekomst beter in de gaten te houden, is bovendien een systeem aangeschaft dat allerlei data verzamelt over het presteren van de trein. Ook gaan de dubbeldekkers vaker in onderhoud.

Zeepsop

De 49 dubbeldekstreinen rijden sinds de jaren 90 op het Nederlandse spoor. Ze reden lang rond als stoptreinen met de bekende groene bankjes. Tussen 2009 en 2014 zijn ze verbouwd voor intercitydiensten.

Afgelopen zomer is het nieuwe remsysteem onder de trein getest, onder meer door een stuk spoor te voorzien van zeepsop. Op 6 december komen de eerste dubbeldekkers weer op het spoor, eerst in de intercitydienst tussen Zwolle en Roosendaal. De spoorvervoerder weet nog niet wanneer alle aangepaste dubbeldekkers weer rijden.

De NS noemt de terugkeer van de treinen ook goed nieuws voor de reiziger. "Extra treinen betekent ook extra zitplekken", zegt een woordvoerder. Wel benadrukt de vervoerder dat er ondanks het stilstaan van de dubbeldekkers geen treinverbindingen hebben stilgelegen. In totaal heeft de NS ongeveer 750 treinstellen.