VS spreekt voor het eerst in 10 jaar de strategische oliereserves aan

Om de hoge brandstofprijzen aan de pomp aan te pakken gaan de Verenigde Staten olie vrijgeven uit de nationale strategische oliereserves. Het gaat om 50 miljoen vaten olie, bijna 8 miljard liter, die de komende maanden de markt op komen, maakte president Biden bekend.

De extra ruwe olie is volgens Biden bedoeld om de gierende inflatie aan te pakken en benzine goedkoper te maken. De inflatie is in oktober in de VS opgelopen naar 6,2 procent, de sterkste stijging in dertig jaar en wordt voor een belangrijk deel opgejaagd door de hoge energieprijzen.

"De Amerikanen hebben last van de hoge benzineprijs aan de pomp en de energierekening thuis, net als bedrijven", aldus Biden. "Het is het gevolg van de vraag naar olie nu de wereldeconomie opveert en er te weinig olie op de markt komt."

Ook India, Japan, China, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk spreken hun strategische voorraden aan, zegt het Witte Huis. Bij deze landen zou het wel om beduidend minder vaten olie gaan, India bijvoorbeeld 5 miljoen vaten en het Verenigd Koninkrijk 1,5 miljoen vaten.

Opec gaat productie iets opvoeren

De VS heeft de Opec+ al eerder opgeroepen om de olieproductie te verhogen, maar het kartel van olieproducerende landen plus Saudi-Arabië en Rusland lijkt dat vooralsnog niet van plan. De huidige olieprijs van rond de 80 dollar is in de ogen van de Opec blijkbaar een prima prijs. Opec+ heeft wel al aangeven in december de productie op te willen voeren met 400.000 vaten per dag. In de ogen van de VS is dat eigenlijk niet genoeg en ook te laat.

Oliebedrijven lenen feitelijk de reserveolie, want de olie dient later teruggegeven te worden met rente aan de overheid. De ruwe olie wordt ook rechtstreeks verkocht aan oliebedrijven voor raffinage

De Amerikaanse strategische oliereserve, de Strategic Petroleum Reserve, beslaat ongeveer 600 miljoen vaten ruwe olie en ligt ondergronds opgeslagen in de staten Texas en Louisiana. De strategische oliereserves werden in de jaren 70 ten tijde van de oliecrises aangelegd. De laatste keer dat de reserves werden aangesproken, was in 2011 toen de burgeroorlog in Libië de olieprijs de hoogte in joeg.