Gehate Zuid-Koreaanse couppleger Chun Doo-hwan overleden

De Zuid-Koreaanse generaal, couppleger en ex-president Chun Doo-hwan (90) is overleden. Hij leed al een paar jaar aan kanker en alzheimer, maar stierf aan een hartaanval.

Chun was de leider van een groep militairen die in december 1979 de macht greep. Dat was drie maanden nadat zijn mentor, de toenmalige president Park Chung-hee, tijdens een drinkgelag door zijn eigen inlichtingenchef was vermoord. Chun leidde het moordonderzoek en bracht gedurende dat onderzoek de inlichtingendiensten onder zijn controle, waarna de militairen alle macht naar zich toe trokken.