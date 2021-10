Omstreden Zuid-Koreaanse oud-president Roh Tae-woo (88) overleden

In Seoul is de controversiële Zuid-Koreaanse oud-president Roh Tae-woo overleden. Hij stierf op een IC-afdeling in het universiteitsziekenhuis in de hoofdstad, na tientallen jaren met gezondheidsproblemen te hebben gekampt.

Roh leidde Zuid-Korea van een autoritair door militairen geregeerd land naar een democratie, maar eindigde zijn lange loopbaan in de cel wegens het gewelddadig neerslaan van een opstand, fraude en zelfverrijking.

Als veteraan uit de Korea-oorlog (1950-1953) begon hij een carrière in de Zuid-Koreaanse politiek. Eerst hielp hij een kameraad uit het leger in 1979 met harde hand aan de macht met een militaire coup. Bij het neerslaan van een gewapende opstand tegen de coupplegers in Gwangju vielen 191 doden. Uiteindelijk leverde Rohs vriendendienst hem een serie hoge regeringsposten op.

Omslag naar democratie

Toen coupleider Chun Doo-hwan acht jaar later Roh als zijn opvolger naar voren schoof, kwam de bevolking in opstand. In massaprotesten eisten de Zuid-Koreanen democratische hervormingen. Om de rust te bewaren nam Roh afstand van zijn voorganger en voerde hervormingen door met inbegrip van een direct gekozen president. Hij leidde het land tot 1993.

Roh zette zijn land echt op de kaart toen hij in 1988 de Olympische Spelen in Seoul opende. Hij knoopte diplomatieke betrekkingen aan met Rusland en China en in 1991 werd Zuid-Korea opgenomen in de Verenigde Naties. Ook economisch kwam het land tot grote bloei.

Zijn laatste jaren in het presidentiële paleis werden echter overschaduwd door corruptieschandalen, die hem tot aftreden dwongen. In 1996 werd hij samen met zijn militaire en politieke vriend Chun veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor het bloedbad uit 1979 in Gwangju en grootscheepse fraude. Een jaar later verleende de nieuwe president hun gratie. In 2013 had Roh met behulp van zijn familie al het geld dat in zijn zakken was verdwenen, aan de staat terugbetaald.