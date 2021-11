Vooral in horeca, sport en cultuur minder pintransacties na nieuwe coronamaatregelen

Het aantal pintransacties van ING-klanten is sinds de aangescherpte coronamaatregelen met 20 procent afgenomen in onder meer de horeca, sport en cultuur, meldt ING op basis van data over zijn klanten.

Op 13 november gingen de strengere maatregelen in waardoor onder meer restaurants en supermarkten om 20.00 uur de deuren moeten sluiten.

Restaurants, bioscopen en theaters

"In totaal is de waarde van transacties niet zo heel erg afgenomen", zegt ING-econoom Marten van Garderen in het NOS Radio 1 Journaal, "maar zoomen we in op de pinomzetten dan zien we vooral dat bij de diensten de grootste stappen terug zijn gezet." Vooral bij restaurants, café's, sportkantines en bioscopen en theaters werd minder uitgegeven, zegt Van Garderen.

Bij restaurants en café's komt dat vooral door het vroegere sluitingstijdstip, waardoor zij minder klanten kunnen bedienen, zegt Van Garderen. Maar ook bij bioscopen en theaters is een daling van de pinomzet te zien, terwijl die nog open zijn. Dat zit hem volgens Van Garderen in de horeca die zij aanbieden.

"Zij mogen ook na 20.00 geen hapjes en drankjes uitgeven. En dan heb je weliswaar een kaartje, maar je mag er verder niks bij drinken en dat zie je terug in de pinomzet."

Bij supermarkten en andere soorten winkels is het aantal transacties nauwelijks gedaald, meldt ING. Bij het vervoer en persoonlijke dienstverlening zoals kappers was de daling minimaal. De pinomzet bij supermarkten (food), kledingwinkels en bouwmarkten (non-food) is bij ING-klanten ongeveer gelijk gebleven. Dat komt mede doordat de offline-aankopen volgens de bank wel iets afnamen, maar de online-aankopen juist weer toenamen.

'Consumenten zijn heel flexibel'

"Consumenten zijn heel flexibel", zegt Jan-Paul van de Kerke, econoom bij ABN Amro. "Wat er op bepaalde momenten niet kan worden uitgegeven door bijvoorbeeld vroegere sluitingstijden, wordt op een ander moment ingehaald." ABN Amro ziet in zijn klantendata ook een lichte daling van pintransacties bij winkels.

In restaurants ligt de daling van de pinomzet bij ABN Amro op een paar procent, maar niet op de 20 procent van ING. Van de Kerke: "We zien wel een daling, maar een veel minder heftige dan in de eerste lockdowns. De regels zijn een stuk minder strikt, en daarnaast heerst er ook minder angst voor het virus dan voorheen."

Gisteren meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat het consumentenvertrouwen in november fors is gedaald. Nederlanders zijn niet alleen minder positief over de staat van de economie, maar hebben ook minder koopbereidheid.