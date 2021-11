Wetsvoorstel: 2G alleen voor horeca, evenementen en cultuur

Het demissionaire kabinet wil het omstreden 2G-systeem, waarbij alleen nog mensen die gevaccineerd of hersteld zijn toegang hebben, mogelijk maken in de horeca, de cultuursector, bij evenementen en de niet-essentiële dienstverlening. Dat staat in een wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. De maatregel gaat niet gelden in winkels en bouwmarkten.

In de toelichting op het wetsvoorstel staat dat 2G alleen mag worden ingevoerd in situaties waar 3G, waarbij ook negatief geteste mensen toegang hebben, geen soelaas biedt. In het onderwijs zal geen 2G-toegangsbewijs worden gevraagd en ook zal het systeem niet worden ingezet om toegang te krijgen tot de werkplek.