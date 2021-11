Boogbrug bij Vianen weggehaald na eerdere mislukte poging

De stalen boogbrug over de Lek bij Vianen is weggehaald. De operatie mislukte twee weken geleden omdat een van de lierkabels van de ponton waarop de brug moest komen beschadigd raakte. Nu lukte het wel om de brug los te maken, op een ponton te zetten en weg te varen.

Rijkswaterstaat was gisteren de hele dag bezig om de ponton waarop de brug wordt uitgevaren gereed te maken. 's Avonds werd de brug langzaam losgemaakt en rond 22.00 uur stond de hele brug op de ponton.

Daarna werd de boogbrug gedraaid in de richting van de vaarrichting en vertrok het bouwwerk in de richting van de Prinses Beatrixsluizen in Nieuwegein, waar de ponton met de brug later vannacht zal aanmeren. Daar wordt de brug in stukken gezaagd.