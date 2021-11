Nieuwe poging om boogbrug Vianen weg te halen: 'Omstandigheden gunstig'

De boogbrug uit 1936 is al zeventien jaar overbodig omdat de snelweg A2 sinds 2004 twee nieuwe Lekbruggen heeft. Het is geen monument en heeft ook geen nieuwe functie gekregen. Ondertussen kostte het behoud van de brug wel geld. Daarom is besloten de brug te verwijderen.

De eerste poging mislukte doordat een van de lierkabels onder water beschadigd raakte. Waarschijnlijk, ontdekte Rijkswaterstaat later, omdat het ponton tegen een groot stuk staal was gevaren. Of dat nu opnieuw kan gebeuren? De Boer acht de kans nihil. "We hebben nu sonaronderzoek laten doen om te kijken of er objecten op de bodem van de Lek liggen. Dat we echt zeker weten dat we niet nog eens zoiets onder water tegenkomen."