Zittend president Bulgarije stevent af op winst met anti-corruptiecampagne

De zittend president van Bulgarije, Rumen Radev, stevent af op een tweede termijn als president. Afgaande op exitpolls komt hij uit op 66 procent van de stemmen, flink meer dan zijn uitdager Anastas Gerdzhikov, die door de centrumrechtse voormalig premier Borissov werd gesteund.

Vorige week werd er ook gestemd voor een nieuwe president. Maar omdat Radev toen net geen absolute meerderheid behaalde (49,4 procent) was een tweede verkiezingsronde nodig.

Het presidentschap in Bulgarije is voornamelijk ceremonieel. Bij politieke crises, wanneer een president interim-kabinetten kan benoemen, is de president wel een sleutelfiguur. Ook kan hij invloed uitoefenen op de publieke opinie.

Twee keer nieuwe verkiezingen

De verkiezingen vonden plaats te midden van wijdverbreide onvrede over corruptie in het armste land van de EU. Ze markeren een einde van een twaalf jaar durende heerschappij van premier Borissov in april.

Toen vonden de parlementsverkiezingen plaats, die Borissov met zijn centrumrechtse partij GERB nog nipt won, maar omdat de tweede en derde partij van het land niet met hem wilden samenwerken, werden twee keer nieuwe verkiezingen gehouden.

Bij de laatste verkiezingen, die vorige week gelijktijdig met de presidentsverkiezingen werden gehouden, won anticorruptiepartij PP ('Wij gaan door met de verandering') met ruim een kwart van de stemmen. Borissov werd tweede met zijn partij.

Corrupte politici

Radev, een uitgesproken criticus van Borissov en een groot voorstander van de anticorruptieprotesten van vorig jaar, heeft veel Bulgaren achter zich weten te krijgen die genoeg hebben van corrupte politici. Hij benoemde eerder twee interim-kabinetten die vermeende corruptiezaken in de industriële en financiële sector aan het licht brachten.

"Laten we het verleden geen kans geven om onze toekomst te torpederen. Laat iedereen vandaag 15 minuten de tijd nemen om te stemmen, zodat we de komende vijf jaar geen tijd verspillen", zei Radev toen hij zijn stem uitbracht.