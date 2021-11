Rellen bij coronademonstratie Rotterdam, waarschuwingsschoten gelost

Op de Coolsingel in het centrum van Rotterdam zijn rellen uitgebroken. Er was voor vanavond een protest aangekondigd tegen de coronamaatregelen en het voorgenomen 2G-beleid van het kabinet.

Op straat zijn enkele honderden relschoppers, die onder meer zwaar vuurwerk afsteken en met objecten gooien richting de politie. Ook worden er leuzen geroepen als "vrijheid". Agenten hebben meerdere waarschuwingsschoten gelost. De politie en ME zijn massaal aanwezig. Onder meer het waterkanon is gebruikt.

Ook is zeker één politieauto in brand gestoken, andere zijn beschadigd door relschoppers. Bij het blussen van de brand zijn ook brandweerlieden bekogeld. Ook andere voertuigen en spullen zijn in brand gestoken.

Politiebusjes rijden af en aan. Op livestreams die op sociale media worden uitgezonden, is te zien dat jongeren stenen gooien naar de busjes.

Dit zijn beelden van iemand die erbij was: