Goed nieuws voor betaald voetbal: overheid vergoedt kosten lege stadions

Vorig seizoen werden clubs tegemoetgekomen via de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)- en de TLV (Tegemoetkoming Vaste Lasten)-regelingen. Het betaalde voetbal maakte in die periode in totaal aanspraak op circa 90 miljoen euro.

Die regelingen zijn per 1 oktober echter opgeheven, waardoor een nieuwe constructie moest worden opgezet om de gevolgen voor de clubs te beperken.

Maatwerk

De overheid wil met het op te zetten fonds maatwerk bieden voor de Nederlandse sport. Bovendien zou deze constructie ook kunnen dienen als raamwerk voor de periode na 4 december in het geval dat de coronamaatregelen verlengd zouden worden.

PSV-directeur Toon Gerbrands becijferde dat de schade voor zijn club zo'n miljoen euro per thuisduel zou bedragen. PSV heeft in de komende drie weken onder meer het thuisduel tegen Vitesse (zondag) en het Europa League-treffen met Sturm Graz op het programma staan.