Na allergische reactie op eerste prik is tweede vaccinatie toch mogelijk

Volgens de GGD zijn er ongeveer 11.000 Nederlanders die na de eerste coronavaccinatie een (allergische) reactie kregen. Vaak belden die mensen zelf hun tweede afspraak af, waarna ze in het systeem kwamen te staan met de opmerking 'zorgprogramma niet afgerond in verband met medische reden'.

Al deze mensen hebben inmiddels van de GGD een oproep gekregen om zich alsnog te melden bij de huisarts of allergoloog. Dat er meer tijd tussen de vaccinaties zit dan normaal gesproken is niet van invloed op het krijgen van een QR-code.

"De bij de eerste prik opgebouwde immuniteit is niet verdwenen, dus reken maar dat je na die tweede prik weer goed beschermd bent. Ook al zat er dus wat meer tijd tussen", zegt Van Maaren.

Adviezen aangepast

Ook Agnes Kant van bijwerkingencentrum Lareb ziet dat het beleid is verschoven. "Het is goed om te horen dat een tweede prik dus wel mogelijk is. We hebben het advies op onze website dan ook aangepast."

Op 23 miljoen gezette vaccins kwamen bij het Lareb 292 meldingen binnen van een allergische reactie en 79 meldingen van een anafylactische shock. Kant is blij met de goede resultaten van de nieuwe werkwijze, maar benadrukt dat er bij deze mensen dus wel echt wat aan de hand was. "Ook al was het misschien niet een officiële aantoonbare allergische reactie, ze kregen wel degelijk een heftige, soms anafylactische reactie op die eerste prik."

Allergoloog Van Maaren denkt dat van deze 79 meldingen waarschijnlijk nog niemand is doorverwezen door de huisarts. "Het zou kunnen zijn dat we daarom die hele ernstige reacties nog niet hebben gezien." Maar voor deze groep is het juist van groot belang om te onderzoeken of zij daadwerkelijk allergisch zijn voor de hulpstoffen in het vaccin. "Die stoffen zitten in tot wel 30 procent van alle medicijnen die er in Nederland zijn. Je wil het dus wel zeker weten om ernstige reacties in de toekomst te voorkomen."