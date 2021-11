Kamer stemt in met coronapas voor niet-essentiële winkels

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met de mogelijkheid het coronatoegangsbewijs in niet-essentiële winkels te verplichten. De Kamer voegt nog wel iets toe aan de wet van het kabinet. Als klanten 1,5 meter afstand kunnen houden, dan is de coronapas niet verplicht.

Het gaat om een eventuele coronamaatregel voor de toekomst. De wet maakt het mogelijk dat het kabinet per ministeriële regeling bepaalt dat klanten in niet-essentiële winkels hun coronatoegangsbewijs moeten laten zien en dat winkeliers die moeten controleren.

Onder niet-essentiële winkels en dienstverlening worden door het kabinet bijvoorbeeld meubelzaken en kappers verstaan. Een supermarkt en een makelaar zijn wel essentieel, dus daar zal de maatregel niet gaan gelden.

Terugfluiten

In de Tweede Kamer zijn veel vraagtekens bij de wet, onder meer over de definitie van 'niet-essentieel'. Als het kabinet een ministeriële regeling uitvaardigt, dan kan de Tweede Kamer zich daar achteraf over uitspreken. Dan zou een Kamermeerderheid het kabinet dus kunnen terugfluiten.

De wet valt onder de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, die steeds drie maanden geldig is en dan weer na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer verlengd kan worden.

Voor het wetsvoorstel stemden VVD, D66, CDA, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en Den Haan. Alle fracties stemden voor de aanpassing om de 1,5 meter afstand als alternatief toe te staan.