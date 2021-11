Sanquin-donoren kunnen vanaf 2022 bloed laten checken op ziekten

Sanquin gaat zijn donoren vanaf volgend jaar de mogelijkheid bieden om hun bloed te laten checken op aandoeningen als diabetes, hart- en vaatziekten, immuunproblemen en kanker. De bloedbank hoopt daarmee aantrekkelijker te worden voor donoren en bij te dragen aan de volksgezondheid.

Nu al worden donoren voor elke donatie medisch gekeurd, maar dan wordt alleen gekeken naar de aanwezigheid van bloed-overdraagbare infecties. Dat gebeurt met het oog op de veiligheid van de donor zelf en de ontvanger van het bloedproduct.

Donoren moeten bij de nieuwe healthcheck wel zelf aangeven of ze zo'n terugkoppeling ook willen, zegt Sanquin-woordvoerder Marloes Metaal in het NOS Radio 1 Journaal. "Wij stellen geen diagnose, maar we kunnen wijzen op de eerste tekenen van bijvoorbeeld diabetes. Mensen kunnen dan misschien voorkomen dat ze ziek worden door hun leefstijl aan te passen."

Donoren kunnen er voorafgaand aan hun donatie ook nu al mee instemmen om een melding te krijgen als er iets wordt gevonden, en driekwart doet dat. Daaruit leidt Sanquin af dat mensen ook positief staan tegenover de nieuwe signalering. In januari begint er een pilot met een beperkte groep, schrijft De Telegraaf.

Grondstof voor geneesmiddelen

Sanquin hoopt met het preventieve onderzoek ook mee te helpen aan het indammen van de kosten van de gezondheidszorg.

Verder is de verwachting dus dat het aantrekkelijker wordt om bloed of bloedplasma te doneren. Aan dat laatste is grote behoefte bij de farmaceutische industrie, want plasma wordt gebruikt als grondstof voor allerlei geneesmiddelen.